Рублев выиграл 12-й титул в карьере

Девятая ракетка мира стал чемпионом турнира в Хихоне, обыграв в финале – 6:2, 6:3.

Россиянин провел 17-й финал и выиграл 12-й титул. В этом году он победил во всех четырех финалах, в которые вышел.

Рублев второй раз в карьере выиграл четыре титула за сезон – в 2020-м на его счету было пять трофеев.

Рублев – четвертый игрок, выигравший четыре одиночных титула в этом году. До него это сделали , и (взял пять).

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