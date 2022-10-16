Рублев выиграл 12-й титул в карьере

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Андрей Рублев Себастьян Корда Карлос Алькарас Gijon Open Теннис

Девятая ракетка мира Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Хихоне, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:2, 6:3.

Россиянин провел 17-й финал ATP и выиграл 12-й титул. В этом году он победил во всех четырех финалах, в которые вышел.

Рублев второй раз в карьере выиграл четыре титула за сезон – в 2020-м на его счету было пять трофеев.

Рублев – четвертый игрок, выигравший четыре одиночных титула в этом году. До него это сделали Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькарас (взял пять).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные