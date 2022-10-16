Рублев выиграл 12-й титул в карьере
Девятая ракетка мира Андрей Рублев стал чемпионом турнира в Хихоне, обыграв в финале Себастьяна Корду – 6:2, 6:3.
Россиянин провел 17-й финал ATP и выиграл 12-й титул. В этом году он победил во всех четырех финалах, в которые вышел.
Рублев второй раз в карьере выиграл четыре титула за сезон – в 2020-м на его счету было пять трофеев.
Рублев – четвертый игрок, выигравший четыре одиночных титула в этом году. До него это сделали Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Карлос Алькарас (взял пять).
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