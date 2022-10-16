У Холанда прервалась 10-матчевая голевая серия за «Ман Сити». Он не забил за клуб впервые с 13 августа

Прервалась голевая серия в составе «Манчестер Сити».

«Горожане» проиграли «Ливерпулю» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Норвежский нападающий провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться забитым мячом.

Таким образом, Холанд не забил за впервые после голевой серии из десяти матчей подряд.

Данная голевая серия началась 21 августа в матче с «Ньюкаслом» (3:3), а не отличился за клуб форвард впервые с 13 августа, когда «Ман Сити» обыграл «Борнмут» (4:0).

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно изучить здесь.