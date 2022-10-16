НФЛ. 6-я неделя. «Джетс» обыграли «Грин-Бэй», «Баффало» против «Канзас-Сити» и другие матчи
С 14 по 18 октября проходят матчи шестой недели нового сезона НФЛ – «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с «Грин-Бэй».
Регулярный чемпионат
6-я неделя
14 октября
Вашингтон – Чикаго – 12:7 (0:0, 3:0, 0:7, 9:0)
Всего ярдов набрано: 214 — 392. Пас: 86 — 154, вынос: 128 — 238.
Пас: Карсон Вентц (Вашингтон) — 12/22, 99 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;
Джастин Филдс (Чикаго) — 14/27, 190 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват.
16 октября
Сан-Франциско – Атланта – 14:28 (0:14, 14:7, 0:7, 0:0)
Всего ярдов набрано: 346 — 289. Пас: 296 — 121, вынос: 50 — 168.
Пас: Джимми Гаропполо (Сан-Франциско) — 29/41, 296 ярдов, 2 тачдауна, 2 перехвата;
Маркус Мариота (Атланта) — 13/14, 129 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.
Нью-Ингленд – Кливленд – 38:15 (3:3, 7:3, 14:0, 14:9)
Всего ярдов набрано: 399 — 328. Пас: 301 — 258, вынос: 98 — 70.
Пас: Бэйли Зэппи (Нью-Ингленд) — 24/34, 309 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов;
Джакоби Бриссетт (Кливленд) — 21/45, 266 ярдов, 1 тачдаун, 2 перехвата.
Нью-Йорк Джетс – Грин-Бэй – 27:10 (0:0, 3:3, 14:7, 10:0)
Всего ярдов набрано: 278 — 278. Пас: 99 — 218, вынос: 179 — 60.
Пас: Зак Уилсон (Нью-Йорк Джетс) — 10/18, 110 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;
Аарон Роджерс (Грин-Бэй) — 26/41, 246 ярдов, 1 тачдаун, 0 перехватов.
Джэксонвилл – Индианаполис – 27:34 (7:0, 7:13, 7:6, 6:15)
Всего ярдов набрано: 377 — 434. Пас: 134 — 389, вынос: 243 — 45.
Пас: Тревор Лоуренс (Джэксонвилл) — 20/22, 163 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов;
Мэтт Райан (Индианаполис) — 42/58, 389 ярдов, 3 тачдауна, 0 перехватов.
Миннесота – Майами – 24:16 (0:0, 10:3, 0:0, 14:13)
Всего ярдов набрано: 234 — 458. Пас: 156 — 385, вынос: 78 — 73.
Пас: Кирк Казинс (Миннесота) — 20/30, 175 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов;
Тедди Бриджуотер (Майами) — 23/34, 329 ярдов, 2 тачдауна, 2 перехвата.
Цинциннати – Нью-Орлеан – 30:26 (7:7, 7:13, 7:3, 9:3)
Всего ярдов набрано: 348 — 399. Пас: 273 — 171, вынос: 75 — 228.
Пас: Джо Бурроу (Цинциннати) — 28/37, 300 ярдов, 3 тачдауна, 0 перехватов;
Энди Далтон (Нью-Орлеан) — 17/32, 162 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов.
Балтимор – Нью-Йорк Джайентс – 20:24 (0:0, 10:7, 3:3, 7:14)
Всего ярдов набрано: 406 — 238. Пас: 195 — 155, вынос: 211 — 83.
Пас: Ламар Джексон (Балтимор) — 17/32, 210 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват;
Дэниэл Джонс (Нью-Йорк Джайентс) — 19/27, 173 ярда, 2 тачдауна, 0 перехватов.
Тампа-Бэй – Питтсбург – 18:20 (3:7, 6:3, 3:3, 6:7)
Всего ярдов набрано: 304 — 272. Пас: 229 — 193, вынос: 75 — 77.
Пас: Том Брэди (Тампа-Бэй) — 25/40, 243 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов;
Кенни Пикетт (Питтсбург) — 11/18, 67 ярдов, 1 тачдаун, 0 перехватов.
Каролина – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Аризона – Сиэтл – 23.05
Баффало – Канзас-Сити – 23.25
17 октября
Даллас – Филадельфия – 3.20
18 октября
Денвер – Лос-Анджелес Чарджерс – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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