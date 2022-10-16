НФЛ. 6-я неделя. «Джетс» обыграли «Грин-Бэй», «Баффало» против «Канзас-Сити» и другие матчи

С 14 по 18 октября проходят матчи шестой недели нового сезона НФЛ – «Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Джетс» встретятся с .

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6-я неделя

14 октября

Всего ярдов набрано: 214 — 392. Пас: 86 — 154, вынос: 128 — 238.

Пас: Карсон Вентц ( ) — 12/22, 99 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;

Джастин Филдс ( ) — 14/27, 190 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват.

16 октября

– – 14:28 (0:14, 14:7, 0:7, 0:0)

Всего ярдов набрано: 346 — 289. Пас: 296 — 121, вынос: 50 — 168.

Пас: Джимми Гаропполо (Сан-Франциско) — 29/41, 296 ярдов, 2 тачдауна, 2 перехвата;

Маркус Мариота (Атланта) — 13/14, 129 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

– – 38:15 (3:3, 7:3, 14:0, 14:9)

Всего ярдов набрано: 399 — 328. Пас: 301 — 258, вынос: 98 — 70.

Пас: Бэйли Зэппи (Нью-Ингленд) — 24/34, 309 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов;

Джакоби Бриссетт (Кливленд) — 21/45, 266 ярдов, 1 тачдаун, 2 перехвата.

Всего ярдов набрано: 278 — 278. Пас: 99 — 218, вынос: 179 — 60.

Пас: Зак Уилсон (Нью-Йорк Джетс) — 10/18, 110 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов;

Аарон Роджерс (Грин-Бэй) — 26/41, 246 ярдов, 1 тачдаун, 0 перехватов.

– – 27:34 (7:0, 7:13, 7:6, 6:15)

Всего ярдов набрано: 377 — 434. Пас: 134 — 389, вынос: 243 — 45.

Пас: Тревор Лоуренс (Джэксонвилл) — 20/22, 163 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов;

Мэтт Райан (Индианаполис) — 42/58, 389 ярдов, 3 тачдауна, 0 перехватов.

– – 24:16 (0:0, 10:3, 0:0, 14:13)

Всего ярдов набрано: 234 — 458. Пас: 156 — 385, вынос: 78 — 73.

Пас: Кирк Казинс (Миннесота) — 20/30, 175 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов;

Тедди Бриджуотер (Майами) — 23/34, 329 ярдов, 2 тачдауна, 2 перехвата.

– – 30:26 (7:7, 7:13, 7:3, 9:3)

Всего ярдов набрано: 348 — 399. Пас: 273 — 171, вынос: 75 — 228.

Пас: Джо Бурроу (Цинциннати) — 28/37, 300 ярдов, 3 тачдауна, 0 перехватов;

Энди Далтон (Нью-Орлеан) — 17/32, 162 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов.

– – 20:24 (0:0, 10:7, 3:3, 7:14)

Всего ярдов набрано: 406 — 238. Пас: 195 — 155, вынос: 211 — 83.

Пас: Ламар Джексон (Балтимор) — 17/32, 210 ярдов, 1 тачдаун, 1 перехват;

Дэниэл Джонс (Нью-Йорк Джайентс) — 19/27, 173 ярда, 2 тачдауна, 0 перехватов.

– – 18:20 (3:7, 6:3, 3:3, 6:7)

Всего ярдов набрано: 304 — 272. Пас: 229 — 193, вынос: 75 — 77.

Пас: Том Брэди (Тампа-Бэй) — 25/40, 243 ярда, 1 тачдаун, 0 перехватов;

Кенни Пикетт (Питтсбург) — 11/18, 67 ярдов, 1 тачдаун, 0 перехватов.

– – 23.05

– – 23.05

17 октября

– – 3.20

18 октября

– – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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