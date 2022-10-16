Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет «Самару», УНИКС сыграет дома с «Астаной»

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В воскресенье, 16 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

«Нижний Новгород» примет на своей арене дебютанта лиги «Самару». Казанский УНИКС сыграет дома с казахстанской «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – Самара
Дата проведения
16 октября, 14.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – Астана
Дата проведения
16 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 3-0, МБА – 3-0, УНИКС – 3-0, Зенит – 2-1, Нижний Новгород – 2-1, Парма – 1-2, Автодор – 1-2, Самара – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-2, Енисей – 0-3, Минск – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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