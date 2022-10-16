Роналду забил 1 гол в 8 матчах АПЛ. У Криштиану 1 неточный удар, 58% точности пасов и гол из офсайда в игре с «Ньюкаслом»

забил 1 гол в 8 матчах сезона .

Сегодня нападающий вышел в стартовом составе на матч с (0:0). Португалец не отметился результативными действиями и был заменен на 72-й минуте.

Роналду за игру нанес один неточный удар, пасовал с точностью 57,9% (11 точных передач из 19), 22 раза коснулся мяча, дважды попал в офсайд (в том числе на 48-й минуте, когда он забил из положения вне игры) и получил желтую карточку.

Единственный гол в этом сезоне чемпионата Англии Криштиану забил «Эвертону».