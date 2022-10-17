Килиан Мбаппе: «Не просил об уходе из «ПСЖ» в январе, это ложь. Я счастлив»

опроверг слухи о желании уйти из «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что нападающий хочет сменить клуб из-за невыполненных обещаний руководства парижан.

«Я счастлив и никогда не просил об уходе в январе. Я вообще никак не связан с этой информацией. Я был так же потрясен, как и все остальные.

И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом. Просто скажу, что это полная ложь», – сказал Мбаппе.

Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?

Устали от слухов и инсайдов про Мбаппе? Давайте разберем его игру