Килиан Мбаппе: «Не просил об уходе из «ПСЖ» в январе, это ложь. Я счастлив»
Килиан Мбаппе опроверг слухи о желании уйти из «ПСЖ».
Ранее появилась информация, что нападающий хочет сменить клуб из-за невыполненных обещаний руководства парижан.
«Я счастлив и никогда не просил об уходе в январе. Я вообще никак не связан с этой информацией. Я был так же потрясен, как и все остальные.
И я, и мое окружение были ошеломлены, когда узнали об этом. Просто скажу, что это полная ложь», – сказал Мбаппе.
Похоже, Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ». Что об этом известно?
Устали от слухов и инсайдов про Мбаппе? Давайте разберем его игру
Комментарии