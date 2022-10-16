Экс-арбитр Федотов: «Гол ЦСКА – проблема Зобнина. Он что, врач? Нечего кричать про фэйр-плей, надо быть умнее»
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол ЦСКА «Спартаку».
В этом эпизоде Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы одного из игроков, а футболисты армейцев провели атаку, приведшую к голу.
«Гол ЦСКА – это проблема Зобнина. Ему надо было выбить за линию, и все. Не надо тут руки поднимать, никто же не знает, что там с футболистом. Карасев не должен был останавливать игру, он решил, что нарушения не было, и все.
Зобнин что, врач? Так что нечего тут кричать про фэйр-плей, надо просто быть умнее», – заявил Федотов.
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