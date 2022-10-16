«Локомотив» согласовал с Галактионовым 3-летний контракт

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«Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Михаилом Галактионовым.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» – решенный вопрос. Это произойдет либо после матча «Пари НН» с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», – добавил источник.

Галактионов с июня 2022 года тренирует «Пари НН». Ранее стало известно о возвращении в тренерский штаб «Локомотива» Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

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