«Локомотив» согласовал с Галактионовым 3-летний контракт

«Локомотив» согласовал трехлетний контракт с .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» – решенный вопрос. Это произойдет либо после матча с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», – добавил источник.

Галактионов с июня 2022 года тренирует «Пари НН». Ранее стало известно о возвращении в тренерский штаб «Локомотива» Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.