«Локомотив» согласовал с Галактионовым 3-летний контракт
«Локомотив» согласовал трехлетний контракт с Михаилом Галактионовым.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Назначение Галактионова на пост главного тренера «Локо» – решенный вопрос. Это произойдет либо после матча «Пари НН» с «Зенитом», либо перед зимней паузой. Этот вопрос решится в понедельник», – добавил источник.
Галактионов с июня 2022 года тренирует «Пари НН». Ранее стало известно о возвращении в тренерский штаб «Локомотива» Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.
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