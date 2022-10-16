«Унион» возглавляет таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 4 очка. Берлинская команда обыграла «Боруссию» Дортмунд в этом туре

продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии.

Берлинская команда победила дортмундскую «Боруссию» (2:0) в матче 10-го тура Бундеслиги.

В текущем сезоне «Унион» одержал семь побед, дважды сыграл вничью и один раз уступил в 10 встречах.

Команда тренера занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

одержала победу над «Фрайбургом» (5:0) и имеет на своем счету 19 баллов, расположившись на второй строчке.

На третьей позиции идет «Фрайбург» (18 очков), на четвертой – «Хоффенхайм» (17 очков), на пятой – «Айнтрахт» (17 очков).

Таблица Бундеслиги