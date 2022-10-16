Мамедов сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу: «От игры с Магнусом всегда больше всего ожиданий, а вместо этого – издевательство»

Азербайджанский шахматист объяснил, почему отказался на втором ходу продолжать партию с норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках турнира Titled Tuesday.

Ранее Карлсен поступил так в партии против американца Ханса Ниманна.

– Ты собирался играть на выигрыш, несмотря на то, что с той стороны – Карлсен?

– Онлайн-блиц я играю уже свыше 22 лет. Я там встречал кучу шахматистов. Да Магнус – великий чемпион, но в блице я всегда играю только на выигрыш. Как и все.

– И вот ты делаешь ход 1.e4 и получаешь 1...g5. Твоя первая реакция?

– Если бы так сыграл даже Накамура – то окей! Но когда такое делает в еженедельном турнире...

Titled Tuesday собирает крутые составы, все люди приходят сюда, чтобы поиграть в шахматы, может, кто-то – заработать. А тут – 1.e4 g5! Ну, я решил не продолжать...

Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня. Я не считаю, что я прав и так далее, но в чем-то подобном точно не хочу участвовать.

– Сейчас, со спокойной головой, у тебя возникают какие-то ассоциации?

– Да! Представь, приходит в ЦШК (Центральный шахматный клуб) совсем молодой Каспаров или Карпов, напротив него – гроссмейстер с 2650 и он исполняет 1.e4 g5. Ну, поколотят же, ха-ха!

– Сколько ты размышлял перед тем, как нажать кнопку Resign?

– Пару секунд. Но раскрою секрет: я знал, что Магнус иногда так играет, это был уже второй титульник. И я дал себе слово: если такое случится против меня, то я сдамся и выйду. И, к сожалению, это произошло в 10-м туре, когда я был первым. Это было обиднее.

– Сколько ты потерял, каков был первый приз?

– Ну, не факт, что я выиграл бы после 1...g5. А так – первое в Тitled Tuesday – $1000, второе – $750.

Я думаю, ход очень плохой. Живьем даже в блиц Магнус так точно не пошел.

– Как ты думаешь, для чего Карлсен так поступает? Он действительно дразнит соперников или ему просто скучно играть «на равных»?

– Мне кажется, он «страхуется», что вот он, Карлсен, чемпион мира, что если не выиграет турнир, а мы привыкли, что он всегда первый, то не выиграл из-за 1...g5 или 1.g4.

– Эта история как-то повлияет на ваши дальнейшие шахматные отношения?

– У меня нет с ним отношений, и я не перестану уважать его как шахматиста и чемпиона мира. Просто, мне кажется так делать нельзя, даже если ты настолько сильнее остальных. Что касается возможных будущих встреч за доской, то я с ним не часто играю.

Главное, я не хочу никого учить! Это – мое видение, никому навязывать его не хочу.

А такой ход в турнире с призами, тем более, что его делает чемпион мира – это неправильно. От партии с Карлсеном всегда больше ожиданий, чем от любой другой, а вместо этого – издевательство, – сказал Мамедов.

Скандал в Титульном вторнике. Почему Мамедов не стал играть с Карлсеном?

Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче