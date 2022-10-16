«Ференцварош» Черчесова проиграл последней команде чемпионата Венгрии – «Мезекевешду»

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«Ференцварош» во главе со Станиславом Черчесовым уступил последнему клубу венгерского чемпионата.

Команда российского специалиста, занимающая первое место в таблице, проиграла «Мезекевешду» (1:2) в матче 11-го тура.

«Ференцварош» по-прежнему сохраняет первое место в чемпионате Венгрии, набрав 21 очко в 9 матчах.

На один балл действующий чемпион страны опережает «Кечкемет» (20 баллов), который провел 11 матчей.

Бывший главный тренер сборной России возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Венгрии в сезоне-2021/22.

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