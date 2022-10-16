Горнолыжница Плешкова о предложении Баха по допуску россиян: «Это как провокация. Какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться»

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Российская горнолыжница Юлия Плешкова поделилась мнением об отстранении России от международных соревнований.

На сборе в Аргентине общались со спортсменами из других сборных?

– Я почти все время тренировалась с девушками из французской и итальянской команд. Мы общались, очень дружелюбная обстановка была, все нормально. Отношение не изменилось, наоборот, все поддерживают, интересуются ситуацией с допуском, переживают. Когда мы в конце сбора прощались, они выражали свою надежду на то, что нас допустят, говорили, что не хотели бы, чтобы смешивались политика и спорт, надо, чтобы спортсменам дали выступать.

FIS вроде бы дает небольшую надежду на возвращение россиян к соревнованиям.

– Думаю, без надежды нельзя. Иначе можно было бы давно все заканчивать. Я надеюсь, что что-то будет, мы, конечно, не можем знать наверняка. Но надо надеяться на лучшее. Да, может быть, сейчас, в октябре, нас не допустят, а это будет позже. Но почему-то мне кажется, что к чемпионату мира нас все-таки допустят.

А как вы отнеслись к словам президента МОК Томаса Баха про то, что можно допустить тех россиян, которые выскажут свое мнение насчет спецоперации?

– Для меня это была странная новость. Это как провокация: кем бы ты ни был, какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться. Это не должно касаться спорта. Мне эта идея не понравилась, – сказала Плешкова.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

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