Соболев о первом голе ЦСКА: «Это на совести Гайича. Зобнин решил отнестись с уважением к сопернику и остановиться»

посчитал действия неуважением.

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче Мир .

В эпизоде с первом голом ЦСКА хавбек «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

– Игра была очень интересной. Думаю, лучшее дерби было тогда, когда мы выиграли 3:2 в Кубке, но это, наверное, одно из лучших по эмоциям и накалу.

– Как ты отреагировал на первый гол ЦСКА? Есть ли претензии к Гайичу как к игроку?

– В том эпизоде оставил мяч. Это будет на совести Гайича. После гола он побежал к Зобнину и начал радоваться. Ну не знаю. Какое‑то неуважение к сопернику.

Рома мог бы в принципе продолжить атаку, так как лежал игрок ЦСКА, но Рома решил отнестись с уважением к сопернику и остановиться, – сказал нападающий .

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