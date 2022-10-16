Соболев о первом голе ЦСКА: «Это на совести Гайича. Зобнин решил отнестись с уважением к сопернику и остановиться»
Александр Соболев посчитал действия Милана Гайича неуважением.
ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче Мир РПЛ.
В эпизоде с первом голом ЦСКА хавбек «Спартака» Роман Зобнин добровольно отпустил мяч из-за травмы Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.
– Игра была очень интересной. Думаю, лучшее дерби было тогда, когда мы выиграли 3:2 в Кубке, но это, наверное, одно из лучших по эмоциям и накалу.
– Как ты отреагировал на первый гол ЦСКА? Есть ли претензии к Гайичу как к игроку?
– В том эпизоде Рома Зобнин оставил мяч. Это будет на совести Гайича. После гола он побежал к Зобнину и начал радоваться. Ну не знаю. Какое‑то неуважение к сопернику.
Рома мог бы в принципе продолжить атаку, так как лежал игрок ЦСКА, но Рома решил отнестись с уважением к сопернику и остановиться, – сказал нападающий «Спартака».
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