«Зенит» оторвался от «Спартака» на 7 очков, от ЦСКА и «Ростова» – на 8 после 13-го тура

оторвался от конкурентов по итогам 13-го тура Мир .

После победы над «Пари НН» (3:0) петербуржцы лидируют с 33 очками.

Второе место занимает (26 очков), сыгравший вничью с (2:2).

По 25 очков у армейцев и «Ростова», проигравшего в этом туре «Уралу» (1:2). ЦСКА опережает ростовчан по дополнительным показателям и идет третьим.

Пятым идет (21 очко), который уступил «Ахмату» в последнем матче.