«Арсенал» на 4 очка оторвался от «Ман Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ. «Ливерпуль» – 8-й
«Арсенал» увеличил отрыв от конкурентов по итогам тура АПЛ.
«Канониры» обыграли «Лидс» (1:0) в 11-м туре чемпионата Англии и набрали 27 очков.
«Манчестер Сити» после поражения от «Ливерпуля» (0:1) остался вторым с 23 очками. Столько же баллов у «Тоттенхэма», идущего третьим.
4-е место занимает «Челси» (19 очков), 5-е – «Манчестер Юнайтед» (16). «Ливерпуль» идет на 8-м месте с 13 очками.
Часть матчей АПЛ не была сыграна из-за смерти Елизаветы II.
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