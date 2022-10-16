«Арсенал» на 4 очка оторвался от «Ман Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ. «Ливерпуль» – 8-й

увеличил отрыв от конкурентов по итогам тура АПЛ.

«Канониры» обыграли «Лидс» (1:0) в 11-м туре чемпионата Англии и набрали 27 очков.

«Манчестер Сити» после поражения от (0:1) остался вторым с 23 очками. Столько же баллов у «Тоттенхэма», идущего третьим.

4-е место занимает (19 очков), 5-е – (16). «Ливерпуль» идет на 8-м месте с 13 очками.

Часть матчей не была сыграна из-за смерти Елизаветы II.