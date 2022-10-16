Лапорта зашел в судейскую после поражения от «Реала». Президент «Барсы» хотел объяснений по пенальти и падению Левандовского
Президент «Барселоны» зашел в судейскую после поражения от «Реала».
По завершении класико (1:3) Жоан Лапорта зашел в комнату к арбитрам, чтобы получить объяснения по поводу неназначенного пенальти за падение Роберта Левандовского в штрафной после контакта с Дани Карвахалем на 75-й минуте матча, а также из-за пенальти за фол Эрика Гарсии на Родриго в концовке игры.
«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зашел в судейскую и неоднократно просил разъяснений по поводу определенных ситуаций во время матча.
В связи с этим ему было предложено покинуть судейскую раздевалку, дальнейших происшествий не было», – отметил главный арбитр матча Хосе Мария Санчес Мартинес в рапорте.
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