«Ман Сити» проиграл впервые в сезоне. Только команда Гвардиолы оставалась без поражений в АПЛ

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«Манчестер Сити» проиграл первый матч в текущем сезоне.

Команда тренера Пепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Это первое поражение «Манчестер Сити» в сезоне с учетом всех турниров. Ранее команда Гвардиолы выиграла 10 матчей и трижды сыграла вничью.

До этого момента «горожане» оставались последним клубом, которые еще не проигрывал в этом сезоне АПЛ. Теперь у всех клубов лиги есть на счету хотя бы одно поражение.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидирующего «Арсенала» на 4 балла.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

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