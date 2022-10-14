Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

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9-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Райо Вальекано»«Хетафе»

В субботу «Севилья» сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетик» примет «Атлетико»

В воскресенье состоится центральный матч тура – класико «Реала» и «Барселоны». 

В понедельник состоится матч между «Вильярреалом» и «Осасуной». 

Чемпионат Испании

9-й тур

Райо Вальекано – Хетафе
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Кадис
Дата проведения
15 октября, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Эльче
Дата проведения
15 октября, 17.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мальорка – Севилья
Дата проведения
15 октября, 19.30, «Сон Моиш»
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Атлетик – Атлетико
Дата проведения
15 октября, 22.00, «Сан-Мамес»
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Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
16 октября, 15.00, «Балаидос»
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Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
16 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
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Эспаньол – Вальядолид
Дата проведения
16 октября, 19.30, «RCDE Стэдиум»
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Бетис – Альмерия
Дата проведения
16 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
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Вильярреал – Осасуна
Дата проведения
17 октября, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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