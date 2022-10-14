Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

9-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетик» примет .

В воскресенье состоится центральный матч тура – класико и «Барселоны».

В понедельник состоится матч между и «Осасуной».

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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