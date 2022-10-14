Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье
9-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Райо Вальекано» – «Хетафе».
В субботу «Севилья» сыграет с «Мальоркой» на выезде, «Атлетик» примет «Атлетико».
В воскресенье состоится центральный матч тура – класико «Реала» и «Барселоны».
В понедельник состоится матч между «Вильярреалом» и «Осасуной».
9-й тур
- Дата проведения
- 14 октября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 15 октября, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 15 октября, 19.30, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 15 октября, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 16 октября, 15.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 16 октября, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 16 октября, 19.30, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 октября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 17 октября, 22.00, «Сьюдад де Валенсия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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