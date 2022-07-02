На Роналду претендует «Наполи». «ПСЖ» подписывать игрока «МЮ» этим летом не собирается

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» и вернуться в Италию.
По данным The Athletic, интерес к подписанию португальца проявляет «Наполи».
«ПСЖ», напротив, не заинтересован в приобретении 37-летнего футболиста этим летом.
Как сообщалось ранее, форвард проинформировал «МЮ» о желании сменить команду ради выступления в Лиге чемпионов. Писали также об интересе к Криштиану со стороны «Челси» и «Баварии».
Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?