На Роналду претендует «Наполи». «ПСЖ» подписывать игрока «МЮ» этим летом не собирается

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть и вернуться в Италию.

По данным The Athletic, интерес к подписанию португальца проявляет .

, напротив, не заинтересован в приобретении 37-летнего футболиста этим летом.

Как сообщалось ранее, форвард проинформировал «МЮ» о желании сменить команду ради выступления в Лиге чемпионов. Писали также об интересе к Криштиану со стороны «Челси» и «Баварии».

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?