Николай Наумов: «Наш футбол неубиваемый, несмотря на санкции. У нас неиссякаемый поток молодых таланов – душа радуется. Глебов играет великолепно, не говоря про Батракова и Кисляка!»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что за этот год в российском футболе появилось много молодых талантливых игроков.
– Какое самое запоминающееся футбольное событие в этом году?
– Наш футбол неубиваемый. Несмотря на всякие там санкции. Но самое главное – у нас бесконечный, неиссякаемый поток молодых талантливых футболистов. Вопреки всем неурядицам. В этом году такой молодежи появилось еще больше. Поэтому душа просто радуется.
Посмотрите, как великолепно играет Кирилл Глебов! Какой парнишка вырос! Я уж не говорю про Батракова и Кисляка, – сказал Наумов.
В первой части сезона Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов. У его одноклубника Кирилла Глебова 5 мячей и 2 голевых паса.