Николай Наумов: «Наш футбол неубиваемый, несмотря на санкции. У нас неиссякаемый поток молодых таланов – душа радуется. Глебов играет великолепно, не говоря про Батракова и Кисляка!»

Наумов: наш футбол неубиваемый, у нас неиссякаемый поток талантливых футболистов.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что за этот год в российском футболе появилось много молодых талантливых игроков.

– Какое самое запоминающееся футбольное событие в этом году?

– Наш футбол неубиваемый. Несмотря на всякие там санкции. Но самое главное – у нас бесконечный, неиссякаемый поток молодых талантливых футболистов. Вопреки всем неурядицам. В этом году такой молодежи появилось еще больше. Поэтому душа просто радуется.

Посмотрите, как великолепно играет Кирилл Глебов ! Какой парнишка вырос! Я уж не говорю про Батракова и Кисляка, – сказал Наумов.

В первой части сезона Мир РПЛ полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов. У его одноклубника Кирилла Глебова 5 мячей и 2 голевых паса.