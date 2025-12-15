  • Спортс
  Николай Наумов: «Наш футбол неубиваемый, несмотря на санкции. У нас неиссякаемый поток молодых таланов – душа радуется. Глебов играет великолепно, не говоря про Батракова и Кисляка!»
Николай Наумов: «Наш футбол неубиваемый, несмотря на санкции. У нас неиссякаемый поток молодых таланов – душа радуется. Глебов играет великолепно, не говоря про Батракова и Кисляка!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что за этот год в российском футболе появилось много молодых талантливых игроков.

– Какое самое запоминающееся футбольное событие в этом году?

– Наш футбол неубиваемый. Несмотря на всякие там санкции. Но самое главное – у нас бесконечный, неиссякаемый поток молодых талантливых футболистов. Вопреки всем неурядицам. В этом году такой молодежи появилось еще больше. Поэтому душа просто радуется.

Посмотрите, как великолепно играет Кирилл Глебов! Какой парнишка вырос! Я уж не говорю про Батракова и Кисляка, – сказал Наумов.

В первой части сезона Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 11 голов и сделал 6 результативных передач. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 4 гола и отдал 5 ассистов. У его одноклубника Кирилла Глебова 5 мячей и 2 голевых паса.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
