НХЛ и клубы опасаются, что российские игроки не вернутся в лигу из России (The Athletic)

и клубы лиги опасаются, что власти РФ могут помешать российским игрокам вернуться.

Как сообщает The Athletic, лига и некоторые команды обеспокоены тем, что этим летом хоккеисты могут не вернуться в расположение своих клубов из России.

По информации издания, генменеджер «Миннесоты» Билл Герин спрашивал у , не рассмотрит ли он возможность остаться в США или провести межсезонье не в России.

Генменеджер Брайан Маклеллан планировал провести такой же разговор с , и другими российскими игроками.

«Что мне делать? Сказать: нет, ты не можешь поехать домой? Люди хотят домой. Они хотят увидеть свои семьи. Они просто хотят быть дома независимо от того, что происходит. Я не виню его», – сказал Герин.

Кроме того, отмечается, что российским игрокам будет сложно получить визу в США из-за прекращения выдачи виз консульством в России и загруженности американских консульств в Европе.

Как сообщает издание, в сезоне-2021/22 россияне и другие европейские хоккеисты могли играть в США без рабочих виз. Это было разрешено в качестве исключения, о котором лига договорилась с правительством США в связи с пандемией COVID-19. Представители команд надеются, что исключение будет продлено на следующий сезон.