«Кливленд» подпишет с Дариусом Гарлэндом крупнейший контракт в истории клуба – 193 млн долларов за 5 лет

Разыгрывающий подпишет с клубом продление контракта на максимальных условиях, сообщил ESPN агент игрока Рич Пол.

Гарлэнд гарантированно получит 193 миллиона долларов за пять лет. Эта сумма может вырасти до 231 миллиона долларов, если баскетболист войдет в одну из символических пятерок в следующем сезоне.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отмечает, что данная сделка станет самой крупной в истории клуба.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана