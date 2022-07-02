31-летняя Феррьери Капути стала первой женщиной-арбитром в истории Серии А

В Серии А впервые будет работать женщина-арбитр.

Об этом стало известно после того, как лига объявила список судей на следующий сезон, куда попала Мария Соле Феррьери Капути.

В прошлом сезоне 31-летняя рефери стала первой женщиной, судившей матч команды высшего итальянского дивизиона, отработав на игре «Кальяри» и «Читтаделлы» в Кубке Италии.

«Это сбывшаяся мечта, исторический момент. Мария Соле получила повышение, потому что она этого заслуживает», – сказал президент Итальянской ассоциации судей Альфредо Тренталанж.

Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Moscrop