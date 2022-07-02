Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. Представитель ФХР занимается его делом («Р-Спорт»)

Ивану Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии.

В пятницу появилась информация о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего , занимается представитель .

Несмотря на то, что Федотов выступал за , ему пытаются вменить статью 328 УК РФ», – говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.

Статья 328 УК РФ – «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

Лишение свободы на срок до 2 лет – максимальное предусмотренное законом наказание по данной статье.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???