Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. Представитель ФХР занимается его делом («Р-Спорт»)

Ивану Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии.
В пятницу появилась информация о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.
«По статье, которая вменяется хоккеисту, предусмотрена санкция до двух лет лишения свободы. Вопросом, касающимся будущего Ивана Федотова, занимается представитель ФХР.
Несмотря на то, что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить статью 328 УК РФ», – говорится в сообщении источника, знакомого с ситуацией.
Статья 328 УК РФ – «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Лишение свободы на срок до 2 лет – максимальное предусмотренное законом наказание по данной статье.
Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???