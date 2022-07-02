Адвокат Федотова: «Процедура призыва нарушена. Ему делали какие-то уколы, в тяжелом состоянии хотят перевести в военный следственный орган»

Адвокат Ивана Федотова заявил, что процедура призыва вратаря в армию была нарушена.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что Федотову стало плохо в военкомате. Хоккеиста увезли на машине скорой помощи.

«На эту секунду мы не можем точно сказать, как обстоят дела. Он находился в госпитале, по крайней мере фактически, но почему-то не числился, как другие больные. Ни нас, ни родителей к нему не допускали.

Недавно на территорию госпиталя въехали сотрудники военной полиции. Я им представился, сказал, что я адвокат и спросил, по какому вопросу они приехали. Они развернулись, сели в машину и больше никаких комментариев не давали до тех пор, пока их не пропустили на территорию госпиталя.

С тех пор мы ничего не знаем. Насколько я понимаю, его в тяжелом состоянии хотят перевести в какой-то военный следственный орган. Пока он как может аргументирует, что этого делать не надо, но события развиваются стремительно, сейчас на связь он не выходит.

Предсказать его судьбу сложно. Он находился на территории городского военкомата, но на воинском учете стоит в Москве. Нашли его приписное удостоверение, а проживает он во Всеволожске, то есть к городскому военкомату он не имеет никакого отношения. Также вчера всячески скрывалась информация о его там нахождении, несмотря на то, что у него был телефон и он сообщал родственникам, что там находится.

Известили сотрудников военкомата, что направлена жалоба в суд и решение приостановлено. Суд должен решать вопрос, но процедура призыва была нарушена, она строго описана в законе. Понятно, что это все не просто так.

Судя по последней связи с ним, чувствует он себя не очень хорошо. Он говорит, что ему делали какие-то уколы, какие – не знает, ему сказали, что это по назначению врача. Выглядит он не очень хорошо. Я не могу сравнить со вчерашним состоянием, но выглядит он как типичный больной человек», – сказал Алексей Пономарев.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???