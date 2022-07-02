Майлзу Бриджесу предъявлено обвинение в домашнем насилии

Полицейское управление Лос-Анджелеса в пятницу официально подтвердило, что форварду предъявлено обвинение в домашнем насилии.

Бриджес в среду был арестован в Лос-Анджелесе. Во вторник выступавший с 2018 года за «Хорнетс» баскетболист вступил в конфликтную ситуацию с супругой Мишель Джонсон и в какой-то момент применил силу.

Бриджес был арестован полицейским управлением Лос-Анджелеса в среду днем, он сам явился в отделение. Позже его освободили под залог в 130 000 долларов. Судебное заседание по делу назначено на 20 июля.

По итогам нападения у Джонсон диагностированы сотрясение мозга, закрытый перелом носовой кости, ушиб ребра, многочисленные синяки, повреждение мышцы шеи. Бриджес также душил женщину.

1 июля Майлз стал свободным агентом, он претендует на максимальный контракт. «Хорнетс» сделали форварду квалификационное предложение и могут повторить контракт со стороны.

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