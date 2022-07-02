Байден наградит олимпийскую чемпионку Симону Байлс Президентской медалью свободы США

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из США Симона Байлс получит Президентскую медаль свободы.

Награда присуждается гражданам, внесшим существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов и ценностей США, а также в поддержание мира во всем мире.

На официальном сайте Белого дома отмечается, что Байлс – самая титулованная американская гимнастка в истории, также она активно поддерживает детей из воспитательных учреждений, выступает за ценности психического здоровья в спорте и меры безопасности в отношении жертв сексуального насилия.

Глава государства Джо Байден вручит спортсменке Президентскую медаль свободы 7 июля. В числе лауреатов награды также указана футболистка сборной США Меган Рапино.

Вы знаете Байлс по победам, но это не все: она жила в приюте, пила антидепрессанты и жаловалась на домогательства