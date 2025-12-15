  • Спортс
Александр Головин: «В РПЛ Батраков точно знает, что будет играть, а в Европе придется доказывать каждую тренировку. Если он хочет расти в конкурентной среде, надо уходить»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин считает, что европейские чемпионаты более конкурентны, чем Мир РПЛ.

Если бы они [Кисляк и Батраков] спросили твоего совета, каким бы он был?

– Если они хотят поиграть на уровне выше, чем они сейчас играют, и вырасти как игроки, быть в конкурентной среде… Сейчас, например, Леха [Батраков] точно знает, что он будет играть, что бы ни было. А в этой среде, здесь [в Европе] он никогда не будет знать, выйдет он или не выйдет в следующую игру. Ему придется каждую тренировку доказывать, чтобы играть.

Если он хочет этого, хочет расти в этих условиях, то по-любому надо уходить. А если ему комфортно в России – я с ним на эту тему не разговаривал, – то не проблема, пускай играет, как Акинфеев. Его пример мне тоже очень нравится, – сказал Головин в выпуске «FONtour Европа».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Fonbet
