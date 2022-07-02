Роналду попросил «МЮ» продать его, если поступит хорошее предложение. Он хочет играть в ЛЧ

Нападающий Криштиану Роналду готов покинуть .

По сведениям The Times, португальский футболист обратился к руководству клуба с просьбой продать его, если поступит подходящее предложение.

37-летний форвард стремится выступать в в каждом сезоне до конца карьеры – по его мнению, играть ему осталось 3-4 года.

«Юнайтед» в АПЛ-2021/22 занял лишь шестое место. Утверждается, что Роналду с большим уважением относится к клубу, но все же рассчитывает на большее.

В минувшем сезоне Криштиану провел 30 игр в чемпионате Англии и забил 18 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вокруг Криштиану много слухов: бешенство из-за трансферов «МЮ» и переход в «Баварию». Чему верить?