Прервалась 37-матчевая серия побед Швентек. Корне нанесла ей первое поражение с февраля

В третьем круге обыграла первую ракетку мира – 6:4, 6:2.

Для Швентек это первое поражение с середины февраля. Прервалась ее серия из 37 побед подряд, которая была самой длинной в XXI веке и пятой по продолжительности в истории женского тенниса.

Серии длиннее удавались только (55), (57), (66) и (74).

Корне второй раз вышла во вторую неделю «Уимблдона». Впервые ей это удалось в 2014-м.

Сейчас француженка проводит рекордный 62-й «Большой шлем» подряд.

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