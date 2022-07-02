Прервалась 37-матчевая серия побед Швентек. Корне нанесла ей первое поражение с февраля

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В третьем круге «Уимблдона» Ализе Корне обыграла первую ракетку мира Игу Швентек – 6:4, 6:2.

Для Швентек это первое поражение с середины февраля. Прервалась ее серия из 37 побед подряд, которая была самой длинной в XXI веке и пятой по продолжительности в истории женского тенниса.

Серии длиннее удавались только Крис Эверт (55), Маргарет Корт (57), Штеффи Граф (66) и Мартине Навратиловой (74).

Корне второй раз вышла во вторую неделю «Уимблдона». Впервые ей это удалось в 2014-м.

Сейчас француженка проводит рекордный 62-й «Большой шлем» подряд.

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