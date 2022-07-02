«Барселона» и Дембеле в шаге от соглашения. Контракт будет до 2024 года, зарплата – на 40% меньше (Diario Sport)

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Вингер Усман Дембеле, вероятно, продолжит выступать за «Барселону».

По сведениям Diario Sport, каталонцы близки к заключению нового контракта с французом.

В результате очередных переговоров позиции сторон сблизились настолько, что для закрытия сделки не хватает одного шага – одобрения от директора Матеу Алемани, который изначально выступал против продолжения сотрудничества с игроком.

«Блауграна» хочет как можно скорее решить этот вопрос, чтобы Дембеле с первого дня предсезонной подготовки приступил к работе с командой.

Утверждается, что главный тренер Хави сыграл ключевую роль в процессе нахождения компромисса.

Согласно данным источника, Усман будет зарабатывать на 40% меньше, чем прежде. Его зарплата примерно будет соответствовать той, что получает вингер Анссумане Фати. Во всяком случае, таким было последнее предложение каталонцев.

Напомним, ранее Дембеле стал свободным агентом. Если «Барса» договорится с Усманом о контракте, его придется регистрировать как новый трансфер.

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