«Хоть мировых рекордов не рисуют, и то ладно. В 12,84 вообще не верю». Шубенков усомнился в результате Аллена, показавшего третье время в истории 110 м с/б

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков скептически оценил результаты американского легкоатлета Девона Аллена.

В июне Аллен пробежал дистанцию 110 м с/б за 12,84 секунды, что является третьим лучшим результатом в истории. Это произошло на этапе американского Гран-при в Нью-Йорке.

«Самолюбие потешили ребята, делают, что хотят. Это нам ничего нельзя, а в Америке все нормально. Секунды рисуем, какие хотим. Хоть мировых рекордов не рисуют, и то ладно, это чтобы совсем уж не наглеть.

Другие-то человеческие секунды показывают, и ничего запредельного в них нет. Будь я допущен до международных стартов, то бегал бы с ними вполне на уровне. И с Девоном Алленом, и с Хэнслом Парчментом, с ямайцами и французами теми же.

Была ли искусственная коррекция результатов? В тот раз скорее всего, потому что не было там бега на 12,84. А когда он приехал на Бриллиантовую лигу, то уже свои нормальные секунды показал (13,22 в Осло), хотя в прошлом году чуть-чуть из 13 выбегал.

А в 12,84 вообще не верю. Там и по рисунку, и по бегу вообще этого времени не было. Грант Холлоуэй прибежал тогда вторым тоже очень бодро. Выглядело это, как будто бы подкрутили секундомер», – заявил Шубенков.

Чудо, что рекорд в барьерном спринте устоял – 0,04 секунды! За ним охотится американец, которого подписал… клуб НФЛ