UFC 276: Адесанья против Канноньера, Волкановски против Холлоуэя и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь со 2 на 3 июля состоится турнир UFC 276.
В главном бою вечера подерутся чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (22-1) и Джаред Канноньер (15-5).
В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски (24-1) и Макс Холлоуэй (23-6).
Другие бои:
Шон Стриклэнд (25-3) – Алекс Перейра (5-1);
Робби Лоулер (29-15) – Брайан Барбарена (17-8);
Педро Муньоз (19-7) – Шон О’Мэлли (15-1).
Взвешивание UFC 276: Адесанья легче Канноньера, Волкановски и Холлоуэй показали одинаковый вес