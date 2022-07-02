UFC 276: Адесанья против Канноньера, Волкановски против Холлоуэя и другие бои

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В Лас-Вегасе (Невада) в ночь со 2 на 3 июля состоится турнир UFC 276.

В главном бою вечера подерутся чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья (22-1) и Джаред Канноньер (15-5). 

В со-главном поединке встретятся чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски (24-1) и Макс Холлоуэй (23-6).

Другие бои:

Шон Стриклэнд (25-3) – Алекс Перейра (5-1);

Робби Лоулер (29-15) – Брайан Барбарена (17-8);

Педро Муньоз (19-7) – Шон О’Мэлли (15-1).

Взвешивание UFC 276: Адесанья легче Канноньера, Волкановски и Холлоуэй показали одинаковый вес

 

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