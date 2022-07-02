Федотов находится в 1-м военно-морском клиническом госпитале в Санкт-Петербурге («Матч ТВ»)

Иван Федотов находится в первом военно-морском клиническом госпитале в Петербурге.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что Федотову стало плохо в военкомате. Хоккеиста увезли на машине скорой помощи.

Федотову может грозить до 2 лет лишения свободы за уклонение от службы в армии. Представитель ФХР занимается его делом («Р-Спорт»)

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???