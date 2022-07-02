Канчельскис о Слуцком: «Просто теоретик, не играл в футбол и не понимает, что это. Он убил «Рубин»

критически высказался о главном тренере .

«Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например, теоретик у нас один был – Слуцкий. До чего он довел «Рубин»?

В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил.

Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в Первую лигу?

Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки