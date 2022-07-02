«Селтикс» и «Пеликанс» могут побороться за Кевина Дюрэнта

Несколько команд могут побороться за форварда , который недавно запросил обмен.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, в числе претендентов на приобретение игрока будут и «Новый Орлеан».

Скотто отмечает, что эти команды способны удовлетворить требования «Нетс» в потенциальной сделке.

«Пеликанс» могут построить предложение вокруг форварда Брэндона Ингрэма, а также использовать дополнительные драфт-пики от и .

«Селтикс» имеют возможность включить в обмен Джейлена Брауна и Маркуса Смарта, которые будут интересны «Бруклину».

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