«Селтикс» и «Пеликанс» могут побороться за Кевина Дюрэнта

Теги возможные переходы Бостон Лейкерс Милуоки Бруклин Новый Орлеан НБА Кевин Дюрэнт Маркус Смарт Брэндон Ингрэм Джейлен Браун Баскетбол

Несколько команд могут побороться за форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который недавно запросил обмен.

Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, в числе претендентов на приобретение игрока будут «Бостон» и «Новый Орлеан».

Скотто отмечает, что эти команды способны удовлетворить требования «Нетс» в потенциальной сделке.

«Пеликанс» могут построить предложение вокруг форварда Брэндона Ингрэма, а также использовать дополнительные драфт-пики от «Лейкерс» и «Милуоки».

«Селтикс» имеют возможность включить в обмен Джейлена Брауна и Маркуса Смарта, которые будут интересны «Бруклину».

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные