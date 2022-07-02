«Селтикс» и «Пеликанс» могут побороться за Кевина Дюрэнта

Несколько команд могут побороться за форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который недавно запросил обмен.
Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, в числе претендентов на приобретение игрока будут «Бостон» и «Новый Орлеан».
Скотто отмечает, что эти команды способны удовлетворить требования «Нетс» в потенциальной сделке.
«Пеликанс» могут построить предложение вокруг форварда Брэндона Ингрэма, а также использовать дополнительные драфт-пики от «Лейкерс» и «Милуоки».
«Селтикс» имеют возможность включить в обмен Джейлена Брауна и Маркуса Смарта, которые будут интересны «Бруклину».
Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана