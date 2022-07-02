«Филадельфия» может заморозить контракт с Федотовым на год в случае открытия уголовного дела против вратаря («Матч ТВ»)

«Филадельфия» может заморозить контракт с Иваном Федотовым в случае уголовного дела.

В пятницу появилась информация о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера уклонистом от армии.

«Федотов подписал контракт с «Филадельфией» до 1 июня, поэтому его договор в НХЛ зарегистрирован. Если в следующем сезоне Федотов сыграет за , которому принадлежат права на вратаря в лиге, то может возникнуть международный конфликт.

Такой же, когда Александр Радулов при действующем контракте с «Нэшвиллом» уехал играть в «Салават Юлаев». НХЛ даже после 24 февраля уважала контракты в , но теперь будет повод этого не делать.

С другой стороны, есть очевидный ход. Против Федотова в России могут открыть уголовное дело за уклонение от воинской службы. Тогда он не сможет выехать в США. «Филадельфии» не останется ничего, кроме как внести Ивана в список «defected» (отказник), кто не явился в тренировочный лагерь – и заморозить его контракт в НХЛ.

Когда у Федотова будет открытое уголовное дело, он не сможет получить визу в США. Это запрещено по американским законам, поэтому Иван останется в России. Скорее всего, именно на это и делается ставка. А я знаю, что визы у Федотова нет.

«Филадельфия» сделает все, чтобы не потерять перспективного вратаря. Права «Флайерз» на Федотова будут действовать и в 2023 году. Так что сейчас, судя по всему, в клубе НХЛ заморозят контракт Ивана на год, поставив его в список «defected». А через год будут снова ждать в лагере «Филадельфии», когда он решит свои проблемы.

Да, при всей международной ситуации в США все равно понимают, что обязанности перед военкоматом и страной – дело серьезное. И если Федотов до 25 лет не смог решить этот вопрос, то тут не поможет», – приводит «Матч ТВ» комментарий североамериканского эксперта, работающего с игроками .

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???