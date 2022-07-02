Решение о призыве Федотова обжаловано в суде и приостановлено: «Иван никогда не вызывался по повесткам, не уклонялся»

Адвокат Ивана Федотова сообщил, что решение по призыву вратаря в армию обжаловано в суде.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся.

Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же нашли. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошел.

Это решение на сегодняшний день обжаловано в суде, оно приостановлено. Но реакции на это нет ни у кого. На сегодняшний момент есть некое решение о призыве органа, который не имел права его призывать. Решение обжаловано в суде и приостановлено с момента подачи», – сказал Алексей Пономарев.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???