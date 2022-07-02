Уимблдон. 3-й круг. Швентек сыграет с Корне, Бадоса – с Квитовой, Гауфф встретится с Анисимовой, Халеп – с Фрех

Теги Уимблдон результаты WTA Петра Квитова Паула Бадоса Аманда Анисимова Кори Гауфф Ига Швентек Теннис

Ига Швентек сыграет с Ализе Корне в третьем круге «Уимблдона».

Паула Бадоса встретится с двукратной чемпионкой Петрой Квитовой, Кори Гауфф – с Амандой Анисимовой.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

27 июня – 10 июля 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 40 350 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Ига Швентек (Польша) Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
2 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
2 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
2 июля, 17.00
Онлайн матча

 

Магдалена Фрех (Польша) Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
2 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Кори Гауфф (США) Аманда Анисимова (США)
Дата проведения
2 июля, 15.30
Онлайн матча

 

Циньвэнь Чжэн (Китай) Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
2 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Армони Тан (Франция) Кэти Болтер (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Айла Томлянович (Австралия) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

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