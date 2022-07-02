«Челси» предложит 70 млн евро и бонусы за де Лигта. «Ман Сити» и «Бавария» слали «Юве» запросы, но не более того

намерен заплатить значительную сумму за защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, лондонцы готовятся официально предложить туринцам 70 млн евро и бонусы, и в ближайшее время это будет сделано.

Многое будет зависеть именно от дополнительных выплат – насколько они будут значительны и достижимы.

«Манчестер Сити» и в последние дни направляли запросы насчет де Лигта, однако дальше этого дело не пошло.

Гендиректор «Ювентуса» о де Лигте: «Невозможно удержать игрока, который хочет уйти»