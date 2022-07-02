«Челси» предложит 70 млн евро и бонусы за де Лигта. «Ман Сити» и «Бавария» слали «Юве» запросы, но не более того

«Челси» намерен заплатить значительную сумму за защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
По сведениям журналиста Альфредо Педуллы, лондонцы готовятся официально предложить туринцам 70 млн евро и бонусы, и в ближайшее время это будет сделано.
Многое будет зависеть именно от дополнительных выплат – насколько они будут значительны и достижимы.
«Манчестер Сити» и «Бавария» в последние дни направляли запросы насчет де Лигта, однако дальше этого дело не пошло.
Гендиректор «Ювентуса» о де Лигте: «Невозможно удержать игрока, который хочет уйти»