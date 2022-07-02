Уимблдон. 3-й круг. Надаль сыграет с Сонего, Циципас – с Кириосом

Двукратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Лоренцо Сонего в третьем круге «Уимблдона».
Стефанос Циципас встретится с Ником Кириосом.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
27 июня – 10 июля 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 40 350 000 фунтов
Открытые корты, трава
Третий круг
- Дата проведения
- 2 июля, 18.30
- Дата проведения
- 2 июля, 18.30
- Дата проведения
- 2 июля, 13.00
- Дата проведения
- 2 июля, 13.00
- Дата проведения
- 2 июля, 14.30
- Дата проведения
- 2 июля, 15.00
- Дата проведения
- 2 июля, 15.00
- Дата проведения
- 2 июля, 15.00