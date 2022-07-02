Уимблдон. 3-й круг. Надаль сыграет с Сонего, Циципас – с Кириосом

Теги Рафаэль Надаль Уимблдон результаты ATP Ник Кириос Стефанос Циципас Теннис

Двукратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Лоренцо Сонего в третьем круге «Уимблдона».

Стефанос Циципас встретится с Ником Кириосом.

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Уимблдон

Лондон, Великобритания

27 июня – 10 июля 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 40 350 000 фунтов

Открытые корты, трава

Третий круг

Лоренцо Сонего (Италия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
2 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Ник Кириос (Австралия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
2 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Дженсон Бруксби (США)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Джек Сок (США) Джейсон Кублер (Австралия)
Дата проведения
2 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
2 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Лиам Броади (Великобритания)
Дата проведения
2 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Брэндон Накашима (США) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
2 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Алекс Молчан (Словакия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
2 июля, 15.00
Онлайн матча

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