Волкановски повторил достижение Хабиба, выиграв свои первые 12 боев в UFC

Теги полулегкий вес UFC Андерсон Сильва MMA Хабиб Нурмагомедов Макс Холлоуэй Камару Усман Алекс Волкановски UFC 276 Холлоуэй - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски одержал победу над Максом Холлоуэем на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Австралиец победил американца единогласным решением судей (50-45 трижды). Волкановски стал четвертым бойцом в истории UFC, выигравшим свои первые 12 боев в промоушене.

Последним, кому удавалось этого добиться был экс-чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов, до него это были Камару Усман и Андерсон Сильва.

Также Волкановски стал первым бойцом в истории UFC, который трижды победил одного и того же соперника в титульных боях. На UFC 245 и UFC 251 австралиец также праздновал победу над Холлоуэем единогласным решением судей. 

Волкановски одержал победу над Холлоуэем в трилогии

 

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