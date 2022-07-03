Волкановски повторил достижение Хабиба, выиграв свои первые 12 боев в UFC

Чемпион UFC в полулегком весе одержал победу над на UFC 276 в Лас-Вегасе.

Австралиец победил американца единогласным решением судей (50-45 трижды). Волкановски стал четвертым бойцом в истории UFC, выигравшим свои первые 12 боев в промоушене.

Последним, кому удавалось этого добиться был экс-чемпион легкого дивизиона , до него это были и Андерсон Сильва.

Также Волкановски стал первым бойцом в истории UFC, который трижды победил одного и того же соперника в титульных боях. На UFC 245 и UFC 251 австралиец также праздновал победу над Холлоуэем единогласным решением судей.

Волкановски одержал победу над Холлоуэем в трилогии