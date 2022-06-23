«Спартак» не бойкотирует Суперкубок, Мане перешел в «Баварию», «Колорадо» в шаге от победы в Кубке Стэнли, поединок Загитовой с олимпийским чемпионом и другие новости

1. Суперкубок все-таки состоится! «Спартак» не бойкотирует матч с «Зенитом – из уважения к славному прошлому клуба, «в котором хватало тяжких испытаний». Ветераны красно-белых ждут, что команда «надерет зад» богатому сопернику, но не понимают, зачем было «устраивать цирк». Назначено время начало матча в Санкт-Петербурге – стартовый свисток прозвучит в 19:00.

2. Один из самых неожиданных трансферов лета официально подтвержден – Садьо Мане перешел в «Баварию». Сенегалец тепло попрощался с «Ливерпулем» и поблагодарил Юргена Клоппа, немец назвал вингера иконой клуба.

3. К серьезным новостям. Алина Загитова проведет поединок с чемпионом Токио-2020 по боксу Альбертом Батыргазиевым. Фигуристка надеется, что бой не закончится ее «победой в первом же раунде». Ирина Роднина точно не будет смотреть спарринг Алины, Яна Рудковская напротив считает его классным коммерческим ходом. Тем временем вызов олимпийской чемпионке уже бросила порноактриса Елена Беркова.

4. Кубок Стэнли. Финал. «Колорадо» одолел «Тампу» (3:2 ОТ) в 4-м матче и повел в серии 3-1.

5. Боссы «ПСЖ» хотят выдавить Неймара из клуба, а президент Нассер Аль-Хелайфи ушел от ответа на вопрос, будет ли бразилец частью нового проекта. На форварда вроде как претендует «Ювентус», но он никуда не собирается – а 1 июля его контракт автоматически продлится до 2027 года.

6. Юри Алберто очень хотят вернуть бразильские клубы. Интерес к нему проявляют и «Коринтианс», и его бывшая команда «Интернасьонал», и другие. Агент игрока все эти слухи опроверг, в скором времени нападающий и остальные легионеры вернутся в расположение «Зенита».

7. Роналду хотел отработать контракт с «МЮ», но засомневался, увидев, как усилили состав «Ливерпуль» и «Сити». Вдобавок еще и Магуайр, судя по всему, остается, хотя может лишиться капитанской повязки.

8. «Спартак» в ролике о календаре сезона показал фрагменты из «Ералаша», представив в видео «Зенит», «Сочи» и «Оренбург» мальчиками из серии про тройняшек. Питерцы ответили роликом с эмоциональным болельщиком и напомнили о недавних поражениях красно-белых.

9. Фанаты «Динамо» заявили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID. Клуб рассчитывает найти «приемлемое решение».

10. В Госдуму внесен законопроект о поднятии флага и исполнении гимна России на всех спортивных мероприятиях.

11. 23 июня состоятся выборы президента СБР: Майгуров против Нуждова. Для победы требуется 2/3 голосов.

12. Сборную России предварительно допустили к командному чемпионату мира по настольному теннису.

13. Марина Грановская уходит из «Челси». Теперь у Томаса Тухеля будет больше полномочий.

Цитаты дня

Газинский о легионерах «Краснодара»: «Их поведение мне не совсем понятно. Зачем уезжали? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь?»

Хакан Чалханоглу: «Ибрагимович не способствовал победе «Милана» в Серии А – он почти не играл. Ему нравится быть в центре внимания»

Бакаев не будет радоваться голам «Спартаку»: «Это неправильно будет. Если Туле забью, тоже не буду радоваться – это уважение к клубу»

Александр Жулин: «Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Батыргазиев, то он идиот. Должна победить дружба и большие деньги»