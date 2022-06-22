«Челси» объявил об уходе Грановской. Боэли станет и. о. спортивного директора

покидает руководство .

Исполняющим обязанности спортивного директора станет владелец лондонского клуба . Он будет работать в этой должности до тех пор, пока «Челси» не найдет нового менеджера. Боэли продолжит работу над трансферами, которая уже начата.

«Челси» и Грановская договорились, что во время текущего трансферного окна она будет оказывать поддержку Боэли и клубу.

«Мы благодарим Марину за долгие годы прекрасного служения клуба и желаем ей всего наилучшего в будущем», – сказал Боэли.

Грановская работала в «Челси» с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.

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