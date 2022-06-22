«Спартак» не бойкотирует матч с «Зенитом» за Суперкубок: «Из уважения к болельщикам, футболу и нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний»

«Спартак» выступил с заявлением по предстоящему матчу за Суперкубок России с .

«Футбольный клуб «Спартак-Москва» считает непрозрачной и далекой от принципов честной игры процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за . Это решение РФС вызвало справедливые вопросы у многих болельщиков и породило широкую общественную дискуссию, в ходе которой на повестке возникла тема возможного бойкота игры со стороны нашей команды.

Руководство футбольного клуба «Спартак-Москва» с уважением и пониманием относится к возмущенному мнению тех, кто призывал в знак протеста проигнорировать матч в Петербурге.

С не меньшим вниманием клуб выслушал и болельщиков, которые говорили, что нужно играть несмотря ни на что.

После выхода из отпуска свое слово сказали и футболисты: как спортсмены и профессионалы они, разумеется, готовы биться за трофей в любых условиях.

Из-за несправедливого решения РФС наш клуб оказался перед непростым выбором:

— В знак протеста пойти по пути бойкота, что нанесло бы сильнейший удар всему нашему футболу, который по известным причинам и так оказался в кризисе, а также наверняка спровоцировало бы дальнейшую несправедливость в отношении «Спартака».

Либо

— Все же пойти по пути спорта, несмотря на решение, которое противоречит принципам честной борьбы и взаимного уважения.

«Спартак» выбирает второе — из уважения к своим болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать ребят, к самому футболу и, конечно, к нашему славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний. Испытаний, закалявших нашу великую команду, благодаря чему она и стала Народной.

Сегодня в Тарасовке спартаковцы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля начали подготовку к сезону и к матчу за Суперкубок», – сказано в заявлении .