«Не хотелось бы бить беззащитную олимпийскую чемпионку». Порнозвезда Беркова готова подраться с Загитовой

Популярная порноактриса Елена Беркова сообщила, что согласна провести бой с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Ранее Беркова, начинающая карьеру в поп-ММА, вызывала на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

— Загитова проведет мастер-класс по боксу. Было бы интересно вам в будущем сразиться с олимпийской чемпионкой?

— Ну конечно интересно. Однако, мне хотелось бы, чтобы Алина была подготовлена к этому поединку. Не хотелось бы бить беззащитную олимпийскую чемпионку.

— Алина проводит мастер-класс, хотя боксерские перчатки надела недавно. Какие мастер-классы вы могли бы провести, учитывая опыт в боях?

— Мой опыт в боях уже существенный. Есть много выступлений, о которых не знают люди, но они были реально серьезные и жесткие. Я люблю выступать, драться, побеждать. Для меня в боях нет невозможного. При должной подготовке я могу победить любого соперника (в пределах разумного, конечно). На своем мастер-классе я могу дать основы психологической устойчивости, ментальной готовности, основы работы в стойке и грепплинга. Болевые и удушающие приемы.

— Как думает, испугается ли Загитова боя с вами?

— Не знаю, испугается ли меня Алина, но точно знаю, что она не захочет проводить реванш после поражения. Не хочу ничего плохого сказать о ее бойцовских качествах, ведь она олимпийская чемпионка, но разница в уровне мастерства сыграет свою роль.

Батыргазиев о шоу-поединке с Загитовой: «Поработаем красиво и с пользой для нас обоих – это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду»