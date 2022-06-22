Кавазашвили о «Спартаке» и Суперкубке: «Пусть едут и надерут зад богатому «Зениту». Название клуба говорит за себя – освободители рабов и герои современности»

высказался о решении не бойкотировать Суперкубок России.

«Спартак» поедет в Санкт-Петербург? Зато какую сделали рекламу! Некоторые воспримут это по-разному: первые – «Зарема так сильно волнуется за клуб, навязывает мнение, заранее зная, что красно-белых задушат», а вторые – «да твою мать, какая разница, где играть, «Спартак» на выезде играет даже лучше».

Пусть едут и надерут зад этому «Зениту», этому богатому клубу. «Спартак» получает в два раза меньше, но зато название этого клуба говорит само за себя – освободители рабов и герои современности. Если бы они это сделали, такого скандала не было бы.

Когда боятся ехать на матч с , зная о поражении заранее, «Спартак» в лице госпожи Заремы уже заранее называет эту игру как шоу. Шоу – когда судьи душат «Спартак» с утра до вечера. Это все глупости.

Команда, которая завоевала БЕТСИТИ Кубок России, должна достойна нести это звание и наравне играть с чемпионом. Если они боятся ехать или не хотят, потому что боятся всего – зачем они тогда чемпионат играют? Я не понимаю», – сказал бывший вратарь «Спартака» и член комитета по этике РФС.