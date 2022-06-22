Газинский о легионерах «Краснодара»: «Их поведение мне не совсем понятно. Зачем уезжали? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь?»

не понимает, зачем легионеры уезжали из «Краснодара».

– Как вы узнали, что все легионеры покидают «Краснодар»?

– По сути, все началось с ухода тренера у «Локомотива» [Маркуса Гиздоля]. Поначалу я не придал значения, ну, ушел и ушел. Но это запустило цепную реакцию. Нас собрали всех через пару дней после начала сборов: «Так и так, в связи с ситуацией главный тренер покидает страну». После собрания мы вышли на тренировку, но легионеры работали недолго. Прервали занятие, ушли.

– Паника из-за того, что уехал тренер?

– Возможно. Дальше возвращаемся после тренировки, они прощаются со всеми: «Все, мы уходим». Ну как на это реагировать? Их же никто не будет заставлять, не залезешь в голову. Решили и решили. Видимо, посчитали этот шаг необходимым после ухода тренера.

– Вы можете поставить себя на их место и понять их чувства?

– Не совсем, точнее, не всех. Ладно те, кто из Польши, Швеции – там больше всех возмущаются, но вот Кайо. Чего он уехал? Не знаю деталей, но, видимо, были сложности с финансированием у клуба. Рамирес зачем уехал? Мог спокойно играть.

Я не разговаривал ни с кем из них, не знаю их договоренностей с клубом, но их поведение мне не совсем понятно.

– Кайо и Рамирес вернулись, насколько я слышал.

– Вот и ответ. И зачем уходили? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь? Если вопрос был действительно именно в этом. А если не в этом, то возвращаемся к вопросу: зачем уходили?

– Правдиво ли утверждение, что в команде после отъезда легионеров начался большой моральный подъем?

– Да, наверное, результаты весьма красноречивы. Молодым приходится доказывать, что они неслучайно в заявке, больше работать. С точки зрения химии все действительно сложилось: мотивированные молодые ребята, давно вместе, плюс тренер, который с ними работал. Еще и начало получаться по результатам, всплеск эмоций.

– Это всплеск удастся поддерживать?

– Посмотрим в следующем сезоне, но мы обыграли «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов». Тут точно неправильно говорить о случайности, – сказал бывший полузащитник .