Алина Загитова: «Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде»

Олимпийская чемпионка высказалась об участии в боксерском поединке против олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс – как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что Департамент спорта создал подходящие для этого условия.

К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы!

Надеюсь, что шоу-спарринг не закончится моей победой в первом же раунде», – сказала Загитова.