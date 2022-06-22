Александр Жулин: «Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Батыргазиев, то он идиот. Должна победить дружба и большие деньги»

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался об участии Алины Загитовой в боксерском поединке против олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева.

«Даже величайший Майкл Джордан считал, что он прилично играет в бейсбол и гольф. И мне довелось видеть это в Америке, и это был жалкий лепет. Да, он очень талантлив, но так же Усэйн Болт играет в футбол, такая же Загитова – боксер.

О чем тут говорить? Для меня это обычное шоу.

Если выиграет Загитова, всем понятно, что это цирк. Если победит Альберт, то он идиот. Должна победить дружба и большие деньги», – сказал Жулин. 

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